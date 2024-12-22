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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة: تشغيل السوق الحضاري الجديد بقرية البرمبل في أطفيح

سوق حضاري بأطفيح
سوق حضاري بأطفيح
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أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تسكين وتشغيل السوق الحضاري الجديد بقرية البرمبل في مركز ومدينة أطفيح، ليكون إضافة جديدة إلى سلسلة الأسواق الحضارية بالمحافظة.

وأشار  “النجار” إلى الانتهاء من نقل كافه الباعة المفترشين بالسوق العشوائي إلى السوق الحضاري الجديد بنفس القرية وذلك لاستكمال مساعى المحافظة نحو الاستبدال التدريجى للأسواق العشوائية بأخرى حضارية وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أن السوق الحضارى بقرية البرمبل يقع على مساحة2390م٢ وبطاقة استيعابية 30 محل وذلك لاستيعاب اكبر قدر من البائعين والقضاء على التكدس المروري الذي كانت يسببه السوق العشوائي وتوفير مكان لائق للبائعين. 

وأشار المحافظ، إلى أن السوق مجهز بجميع المرافق اللازمة والوصلات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والكهرباء موجها بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانات اللازمة للسوق للحفاظ عليه.

وأعلن المحافظ، أن الفترة المقبلة ستشهد الاستمرار فى سياسة انشاء وإقامة الأسواق الحضارية من خلال الانتهاء من إجراءات تسكين اسواق قرية المدينة وقرية القبابات بمركز أطفيح.

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