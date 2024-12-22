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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل 32 شخصًا خلال توزيع مساعدات عيد الميلاد بنيجيريا

الشرطة النيجيرية
الشرطة النيجيرية
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أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة قتلى تدافع حشود كبيرة للحصول على مساعدات خيرية بمناسبة عيد الميلاد في نيجيريا إلى 32 شخصًا، بعد أن كانت الحصيلة قد سجلت في وقت سابق 13 قتيلًا. 

وقع الحادث الأول في بلدة أوكيجا بولاية أنامبرا في جنوب شرق البلاد، حيث لقي 22 شخصًا مصرعهم خلال فعالية خيرية نظمتها إحدى الجمعيات لتوزيع المواد الغذائية.

وفي الحادث الثاني، أكدت الشرطة مقتل عشرة آخرين في العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث نظمت كنيسة محلية حدثًا خيريًا لتوزيع المواد الغذائية والملابس.

ووقع الحادثان أثناء تدافع حشود كبيرة من الأشخاص الذين تجمعوا للحصول على المساعدات، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

 

 

الشرطة النيجيرية قتلى مساعدات خيرية عيد الميلاد في نيجيريا