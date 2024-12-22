استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جباليا شمال غزة

استشهد خمسة فلسطينيين اليوم /الأحد/ في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على جباليا البلد شمال قطاع غزة.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في جباليا البلد، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال.

وفي السياق، أفادت محافظة القدس - في إحصاءات صادرة عن وحدة العلاقات العامة والإعلام - باستشهاد 82 مواطنا وإصابة 290 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من أكتوبر 2023، وحتى 21 ديسمبر الجاري.

وأضافت أنها سجلت 2032 حالة اعتقال من المحافظة، وإصدار سلطات الاحتلال 474 حكما بالسجن الفعلي على معتقلين من المحافظة، و115 قرارا بالحبس المنزلي، بالإضافة إلى إصدارها 11 قرارا بالمنع من السفر، و127 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس،ووثقت المحافظة، اقتحام 66،916 مستعمرا للمسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى 423 عملية هدم وتجريف للمنازل والمنشآت.