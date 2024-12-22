أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الأحد/ تحرير مجموعة قوات "الغرب"، التابعة لها، بلدة لوزوفايا، التابعة لمقاطعة خاركوف إضافة لتحرير القوات الروسية بلدة كراسنويه، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.



وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية - أن قوات الغرب صدت ستة هجمات مضادة من قبل وحدات العدو الهجومية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 480 فردًا عسكريًا وخمس مركبات ومدفع ذاتية الحركة من طراز "كراب بولندي الصنع" وآخر من طراز إف إتش - 70 بريطاني الصنع، ومعدات أخرى.

وأضاف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور خاركوف التشكيلات المسلحة التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بورشيفايا وكازاتشيا لوبان وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.

وأضافت الوزارة أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت ما يصل إلى 55 عسكريًا، وست سيارات، وخمسة مدافع هاوتزر، من طراز دي - 30.

كما أعلنت الوزارة إحباط هجوم أوكراني على مرافق البينة التحتية المدنية، في مدينة قازان (عاصمة جمهورية تتارستان)، بـ 6 طائرات مسيرة.

وقالت الوزراة - في بيان لها - أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 42 طائرة أوكرانية دون طيار، خلال الليلة الماضية منها 20 طائرة مسيرة فوق مقاطعة أوريول، و8 مسيرات فوق مقاطعة روستوف، و8 أخرى فوق مقاطعة بريانسك، و5 مسيرات أخرى فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة كوبان خلال الليل".