لأول مرة.. الوطنية للإعلام تخصص محطة إذاعية لبث قناة النيل للأخبار على «إف إم»

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن قرار الهيئة بث قناة النيل للأخبار على الراديو ، وذلك عبر تخصيص محطة إذاعية لبث القناة على مدار الساعة بموجات “إف إم”.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن قناة النيل للأخبار، التي تأسست عام ١٩٩٨ هي ثاني محطات الأخبار تأسيساً في العالم العربي، وتمتلك رصيداً كبيراً لدي جمهورها، وقد حان الوقت لتحديث القناة التي مر علي تأسيسها أكثر من ربع قرن، عبر تطوير شاشتها، وشعارها، وخريطة برامجها.

جاء قرار بثها إذاعياً في إطار توسيع نطاق تواجدها، وتعزيز مكانتها بين قنوات الأخبار العربية التي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وصف المسلماني قناة النيل للأخبار بأنها قناة مصرية رصينة تعني بالشئون الدولية والمستجدات العالمية، وتعمل في إطار من المهنية والتوازن واحترام ميثاق الشرف الصحفي.