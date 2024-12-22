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الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 5 سياس أمام مولات في القاهرة بتهمة التعدي على مواطنين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر مالكى بعض السيارات من سياس أمام عدد من المولات التجارية بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر مالكى بعض السيارات من سياس أمام عدد من المولات التجارية لرغبتهم فى الحصول على مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالإنتظار بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.
 عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص. لقيامهم بإستغلال الشوارع المحيطة بعدد من المولات التجارية للتحصل من المواطنين على مبالغ مالية دون وجه حق. 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المولات التجارية بالقاهرة الداخلية