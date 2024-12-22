ضبط 5 سياس أمام مولات في القاهرة بتهمة التعدي على مواطنين

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر مالكى بعض السيارات من سياس أمام عدد من المولات التجارية بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر مالكى بعض السيارات من سياس أمام عدد من المولات التجارية لرغبتهم فى الحصول على مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالإنتظار بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص. لقيامهم بإستغلال الشوارع المحيطة بعدد من المولات التجارية للتحصل من المواطنين على مبالغ مالية دون وجه حق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.