مياه البحر الأحمر تدرس تحسين خدمات الشرب بالشلاتين

قام المهندس أحمد شعبان رئيس شركة مياه البحر الأحمر، اليوم الأحد، بتفقد محطة تحليه المياه بالشلاتين طاقة 3500 م٣ / يوم ومحطة تحليه المياه الجديدة بالشلاتين طاقة 9000 م٣ / يوم.



وأكد رئيس شركة المياه، خلال تفقده علي تطوير محطات التحلية بالجنوب والالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع مواقع الشركة.

فيما قام رئيس شركة المياه بمتابعة اعمال قطاع المعامل داخل المعامل بالمحطات وشدد علي الالتزام بإجراءات مراقبة جودة مياه الشرب وإجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للتأكد من مطابقه المياه المنتجة للمعايير القياسية والصحية.



كما التقي المهندس أحمد شعبان رئيس شركة مياه البحر الأحمر بالعميد محمود البنا رئيس مدينة الشلاتين لدراسة تحسين مستوي خدمات مياه الشرب التي يتم تقديمها للمواطنين بمدينة الشلاتين والقري التابعة لها.