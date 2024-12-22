ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد في مواجهة إشبيلية اليوم

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على تشكيل فريقه الذي سيواجه إشبيلية ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، في مباراة تقام اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الساعة الخامسة والربع مساءً.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام إشبيلية:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، أنطونيو روديجر، فران جارسيا

الوسط: فالفيردي، كامافينجا، بيلينجهام

الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، إبراهيم دياز

ترتيب الفريقين قبل المباراة:

ريال مدريد: يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز للوصول إلى النقطة 40 والصعود إلى المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد المتصدر. حقق الفريق 12 فوزًا، 5 تعادلات، وخسارة واحدة أمام برشلونة.

إشبيلية: يحتل المركز الـ12 برصيد 22 نقطة، بعد 6 انتصارات، 4 تعادلات، و7 هزائم، حيث سجل مهاجموه 18 هدفًا واستقبل مرماه 23 هدفًا.

ريال مدريد إشبيلية الدوري الإسباني سانتياجو برنابيو كارلو أنشيلوتي كيليان مبابي