التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد في مواجهة إشبيلية اليوم

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على تشكيل فريقه الذي سيواجه إشبيلية ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، في مباراة تقام اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الساعة الخامسة والربع مساءً.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام إشبيلية:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، أنطونيو روديجر، فران جارسيا

الوسط: فالفيردي، كامافينجا، بيلينجهام

الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، إبراهيم دياز

ترتيب الفريقين قبل المباراة:

ريال مدريد: يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز للوصول إلى النقطة 40 والصعود إلى المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد المتصدر. حقق الفريق 12 فوزًا، 5 تعادلات، وخسارة واحدة أمام برشلونة.

إشبيلية: يحتل المركز الـ12 برصيد 22 نقطة، بعد 6 انتصارات، 4 تعادلات، و7 هزائم، حيث سجل مهاجموه 18 هدفًا واستقبل مرماه 23 هدفًا.