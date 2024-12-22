رئيس جامعة قناة السويس يتفقد سير الامتحانات الإلكترونية بكلية الطب البيطري

تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، سير الامتحانات الإلكترونية بكلية الطب البيطري اليوم الأحد، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تم تنفيذ أول تجربة ناجحة لنظام الأسئلة المقالية الإلكترونية بمركز الاختبارات الإلكترونية 2 باستخدام نظام (MKCL).

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتورة داليا حامد منصور، عميد الكلية، و الدكتورة أمينة دسوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة حداد، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتورة دعاء حسني السيد، نائب مدير المركز، حيث تم عرض الجهود المبذولة لتفعيل النظام الجديد ودوره في تحسين جودة الامتحانات.

وشهدت التجربة الأولى للنظام الامتحان العملي لمقرر "سلوكيات الحيوان"، حيث شارك 78 طالبًا من المستوى الأول بواقع سؤالين مقاليين.

تضمنت التجربة 60 طالبًا من برنامج الأدوية والمستحضرات البيطرية، و18 طالبًا من برنامج طب الحيوانات الأليفة.

وتمكن الطلاب من حل الأسئلة المقالية بسهولة، بينما قام أعضاء هيئة التدريس بتصحيح الإجابات إلكترونيًا بدقة وسرعة.

وفي سياق الجولة، أشار الدكتور ناصر مندور إلى أن تفعيل نظام الأسئلة المقالية الإلكترونية يُمثل خطوة محورية نحو تحقيق رؤية الجامعة للتحول الرقمي، ويُسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءتها.

وأضاف الدكتور ناصر مندور أنه تابع التجربة مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لضمان سيرها بسلاسة، وتمكن من سحب النتائج بدقة متناهية باستخدام النظام الإلكتروني.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب البيطري يضم أربعة معامل بسعة إجمالية تبلغ 510 أجهزة، مما أتاح لـ 493 طالبًا أداء امتحانات مقرر "سلوكيات الحيوان" بكل كفاءة.

فيما أشارت الدكتورة داليا حامد منصور إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الكلية لتطوير العملية التعليمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الامتحانات بما يحقق الشفافية والعدالة بين الطلاب.

وأكدت أن الكلية ستواصل تقديم الدعم اللازم لتطوير نظم التقييم الإلكتروني بما يخدم الأهداف الأكاديمية.

كما صرحت الدكتورة غادة حداد، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، بأن المركز مجهز بأحدث التقنيات التي تسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب، مؤكدة أن تطبيق نظام الأسئلة المقالية يُعد نقلة نوعية في أساليب التقييم الإلكتروني، حيث يتيح لأعضاء هيئة التدريس تقييم الطلاب بدقة وسرعة.

كما شهد المركز في اليوم السابق امتحان مقرر "الحياة البرية" لـ 296 طالبًا وطالبة.

وفي نهاية جولته ، أكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة ستواصل تطوير بنيتها التحتية الرقمية لتعزيز جودة التعليم، مشيدًا بالجهود المبذولة من فريق العمل بكلية الطب البيطري ومركز الاختبارات الإلكترونية لتحقيق هذا النجاح.