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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة سوهاج يفاجئ المجلس الطبي العام لمتابعة سير العمل

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
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واصل صباح اليوم الأحد السيد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج جولاته التفقدية المفاجئة على المنشآت الصحية لمتابعة سير العمل والخدمة الطبية  المقدمة للمواطنين بتلك المنشآت ، يأتي ذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ومعالي اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بضروره متابعه الخدمات الطبيه المقدمه للمواطنين بالمنشات الصحية  وانتظامها 
وتفقد  "دويدار " يرافقه الدكتور محمد نعيم مدير المجلس الطبي سير العمل باللجان المنعقدة اليوم  لمتابعة الخدمه المقدمه للمواطنين و تقديمها بإنتظام حيث حرص وكيل وزارة الصحة بسوهاج على مناقشة والإستماع الى المواطنين المترددين على المجلس لتلقي الخدمه للوقوف على أي معوقات قابلتهم اثناء حصولهم عليها ، لبحث تذليلها أمامهم  . 
موجهاً بحسن معاملة المواطنين واتباع النظام اثناء تلقي الخدمة لمنع الإزدحام وتذليل جميع العقبات أمامهم . 
كما أكد وكيل وزارة الصحة على مدير المجلس  بالمتابعة المستمرة واليومية لسير العمل داخل المجلس والتأكد من انتظامه والتواجد بين المواطنين  وتذليل اي عقبات امامهم  . 
و أشاد "دويدار " بجهود الفريق الطبي وجميع العاملين لراحة وخدمة المواطنين .

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