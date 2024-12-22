العربى الناصرى: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة كشفت أهل الشر وحجم الشائعات ضد مصر

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصري، إن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي من داخل مقر أكاديمية الشرطة، حيث حرص الرئيس علي متابعة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

وأضاف أبو العلا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كشف خلال كلمته حجم الشائعات التي تستهدف مصر والتي يرددها أهل الشر ضد بلادنا، مؤكدا أن الشائعات أحد أسلحة الحروب النفسية التي تُستخدم للتأثير في معنويات الشعوب المستهدفة، حيث تعمل على إثارة القلق، والتشكيك، والخوف، ومن ثم إضعاف الروح المعنوية لدى الطرف المستهدف، وتعتمد على نشر معلومات غير صحيحة، وقد تُطلق بهدف إحداث بلبلة أو توجيه سلوكيات معينة، وغالباً ما تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية.

وأشار إلي أنه رغم الضغوط الاقتصادية التي فرضتها الأزمات العالمية المتلاحقة بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية إلا أن الدولة نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة وهى تحقيق التوازن بين الاستثمار في البنية التحتية والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل في مصر، فضلا عن اتباع مسار الإصلاح الاقتصادي مع الحرص علي تحقيق التوازن بين اجراء اصلاحات هيكلية بجوهر الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية التي تعد الأساس لجذب أي استثمارات أجنبية مباشرة.