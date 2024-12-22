انقطاع المياه عن مدينة الرياض بكفر الشيخ غدًا 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة الرياض، وتؤثر على كل من ( مدينه الرياض - المثلث - الحصفه - ابو مصطفى - الرغامه - الرصيف - طلمبات 7 - البريه - الضبعه - الثابت ) وتوابعهم، وذلك اعتبارا من غدا الإثنين الموافق 2024/12/23 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء من نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة.

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، سبب الانقطاع نتيجة قيام إدارة الري بأعمال التطهير واجراء بعض أعمال الصيانة بالمحطة مما يتسبب فى إيقاف (محطة مياه الرياض ومحطة مياه الحاج على).

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.