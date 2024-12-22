خلفاء إبراهيم وحسام حسن في الكرة النسائية.. حكاية توأم يتطلعان للعالمية في الساحرة المستديرة

يبدو أن حسام حسن وابراهيم حسن اللذان تلازما في الملاعب واستمرا معاً كمدير فني ومدير كرة خلال مسيرتهم التدريبية منذ البداية وصولاً لتدريب المنتخب الوطني لهم خلفاء كثر داخل الملاعب المصرية في مجال الكرة النسائية، فاشتهرت الكرة النسائية بعدة قصص كفاح وطموح، للعديد من اللاعبات الآتي اثبتن أنفسهن.



ولكن تميزت الساحرة المستديرة النسائية بوجود عدة تؤام سيطروا على المشهد الكروي سواء من لاعبات أو في عالم التحكيم، واعتبرهم العديد من متابعي الكرة النسائية أنهم يحذون حذو حسام وإبراهيم حسن.

"نهى وجيهان" أكتشفهن حسام حسن

فكان من أوائل من تم إلقاء الضوء عليهن هن "جيهان ونهى الصلح" الآتي اكتشفهن حسام حسن، حينما كانا في تدريبات براعم فريق الرحاب للأولاد، كان التوأم أصحاب الملامح الأجنبية يمرران الكرة لبعضهم البعض، وخارج الملعب يتابعهم حسام حسن متفاجأ بمهارات هاتين الفتاتين الصغيرتين، ليذهب العميد إلى والدهما موجهاً نصيحة له "بناتك لازم يلعبوا في أي نادي"، ليتم ضمهن لنادي "وادي دجلة" لاحتواء موهبة الثنائي ويكون بداية شهرتهم و مشوارهم الكروي الحقيقي.

لتنطلق كلا منهن في طريقها بشكل متألق، وتحصد نهى الصلح لقب متميز ، لتكن صاحبة أول هدف في تصفيات دوري أبطال أفريقيا للسيدات عندما أقيمت لأول مره فى نوفمبر الماضى في مصر.

ويكتب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عنها "تركت بصمتها في التاريخ بتسجيلها الهدف الأول على الإطلاق “.



"نورهان ونرمين" تؤام يعشقن التحدي في عالم التحكيم

أما عن التؤام الجديد فظهر في عالم التحكيم بشكل مختلف وهن نورهان هدية و نرمين هدية شقيقتين (توأم) يصولان ويجولان داخل الملاعب المصرية ،قصة كفاح وطموح وحلم بدأ للتؤام ومستمر حتى الآن .

وكان تميزهن في أنهن أول توأم يمارسون مهنة التحكيم ، فهن مواليد الإسكندرية 1998 بدأو حياتهم كلاعبات كرة قدم في مركز شباب النصر ثم الترام بعدها انتقلت نرمين الى دلفى ونورهان للمعمورة .

يخضن تجربة جديد بشكل مختلف ، فبدوا في عالم التحكيم عام 2020 وأصبحوا الان أشهر حكام مساعدين في الكرة النسائية ، فقد تقدموا للحصول على الرخصة التدريبية، وحصلا بالفعل على الرخصة التدريبية D من الاتحاد الأفريقي ، ويسعى التؤام الآن أن يكن حكام دوليين.

"لماني ولمياء" من الفن إلى الرياضة



لمياء ولماني من مواليد 2003 بمحافظة الإسكندرية، لاعبي توأم نادى إنبى قادمين من المجد السكندرى، درسوا في معهد الفنون المسرحية قسم مسرح، إلى الرياضة، فحلم كرة القدم سيطر على عقولهن.

ليصبح رقم اللاعبة لمياء 9، ورقم اللاعبة لماني 2، وهي نفس أرقام التؤام حسام إبراهيم حسن.

الاحتراف في الخارج هو شغلهم الشاغل في الفترة الحالية ويفضلن الدورى السعودي على المستوى العربي والدوري الإسباني على المستوى الأوروبي .

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