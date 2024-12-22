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الأحد 22 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التشكيل المتوقع لفريق توتنهام أمام ليفربول فى الدوري الإنجليزي

فريق ليفربول
فريق ليفربول
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يدخل توتنهام، مباراته أمام ليفربول، في الدوري الإنجليزي، بتشكيلة قوية تهدف لتحقيق الفوز والمنافسة على المراكز المتقدمة في الترتيب. 

التشكيلة المتوقعة لتوتنهام هي كالتالي:

حارس المرمى: فريزر فورستر

الدفاع: دجيد سبينس، آرشي غراي، رادو دراجوشين، ديسنتي أودوجيو

الوسط: يفي بيسوما، جيمس ماديسون، بابي سار

الهجوم: ديجان كولوسيفسكي، دومينيك سولانكي، هيونج مين سون

تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، يسعى توتنهام لتحقيق أداء قوي في المباراة القادمة، مع الاعتماد على نجومه مثل سون وكولوسيفسكي وماديسون لتقديم مستوى هجومي مميز.

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