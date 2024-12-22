طلعت عبد القوي: الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بخدمات غير مسبوقة في تاريخهم

أكد النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بخدمات غير مسبوقة في تاريخهم خلال العشر سنوات الماضية، بما يعكس اهتمام الجمهورية بالفئات الأولي بالرعاية عموماً، وبهذه الفئة التي عانت التهميش لعقود علي وجه الخصوص، مشيراََ إلى أن الدستور يدعم حقوق ذوي الإعاقة، وصدرت قوانين مثل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقادرون باختلاف، وإنجازات لصالح هذه الفئة غير مسبوقة من قبل.

واضاف «عبدالقوي»، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن تم تجسيد تلك الحقوق في القانون 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وأحد أبرز المزايا التي تضمنها القانون هي اصدار بطاقة خدمات متكاملة للتعريف بالشخص ذي الإعاقة ولتكون بمثابة التصريح الخاص له للتمتع بحقوقه المنصوص عليها بالقانون، مؤكداً علي أهمية تقوية دور المجلس القومي لذوي الإعاقة، وأهمية التوعية بحقوق ذوي الإعاقة، وتحسين جودة العلاقات الخاصة بهم، لافتا إلى أهمية قياس الأثر التشريعي لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف التحسين والترشيد وتوفير خدمات أفضل لصالح هذه الفئة.

وبدأت فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية كلا من: «السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس.

كما يشارك نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، 20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.