سقوط 15 لصا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة ، فى ضبط 15 لصاً لإرتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها المتاجر والهواتف والسيارات بمدينة 15 مايو والساحل والمعادى ومدينة نصر وبولاق أبو العلا .

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطاراً يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة عدادات المياه من العقارات حديثة الإنشاء بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزته ( 11 عداد مياه – الأداة المستخدمة فى وقائع السرقة).

كما ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.

وإعترفا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ،وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

كما ضبط (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من داخل سيارة خاصة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وبحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).



كما ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المعادى ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب .. وأضاف بسرقته الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله سئ النية "تم ضبطه".

كما ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بولاق ، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".

بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

كما ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") ، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر بأسلوب " قص الأقفال".

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

كما ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص) ، لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى – كمية من السجائر مختلفة الأنواع - هاتف محمول) من أحد المحال الأكشاك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - الهاتف المحمول المستولى عليه – فرد خرطوش – 3 سلاح أبيض – مبلغ مالى "متحصلات واقعة السرقة").

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلان سيئا النية "تم ضبطهما" ، وتم بإرشادهما ضبط (109 خرطوشة سجائر مختلفة الأنواع "المستولى عليها")، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .

7ECABC3E-3BAA-4A05-8C21-6AB0F8078C8C

2D2E2F01-CF25-4CA3-A23E-CD3506ABC762

A9F1BB4E-FAB0-4FC2-9529-2C2CB0386F01

485CF18F-AA5B-46C7-9D18-7580AD663A2E

0AC9A671-CE2B-48D4-A0D8-6AF85AA6D174

3CAB0788-9F78-4311-B2A1-C43BFCAF74FC