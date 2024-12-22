رئيس جامعة بنها يترأس اللجنة العليا لاعتماد المدربين بالمركز القومي للتدريب

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، أعمال اللجنة العليا لاعتماد المدربين بالمركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات للمقابلة الشخصية لاعتماد أكثر من ٩٠ مدرب ممن اجتازوا دورة إعداد المدربين والتي تم تنظيمها من خلال مراكز التدريب بالجامعات أو من خلال المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بأمانة المجلس الأعلى للجامعات ، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار " الجيزاوي " إلي أنه قد تم إطلاق سلسلة من دورات إعداد المدربين (TOT) استهدفت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالعديد من الجامعات المصرية بهدف صقل مهارات التدريس والتدريب لديهم وفق أحدث التوجهات العالمية ، مضيفا أن المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بأمانة المجلس الأعلي للجامعات قام بتنظيم وتنفيذ العديد من هذه الدورات بالتعاون مع الجامعات المصرية وكانت هذه الدورات التدريبية بمثابة تجربة لبناء مستقبل أفضل في مجال الارتقاء بالعنصر البشري، وإعداد مدربين متميزين وذوي جودة وكفاءة عالية في نقل الخبرات العملية والمهنية بالطرق والأساليب العملية في التعامل مع الجمهور ومختلف أنماط التعلم لدى الأفراد.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة راوية يحيى رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما تضم اللجنة أيضا الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور خالد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور صبحي شعبان نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور علي عبد المحسن نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة منى عبد الحميد الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ، والدكتور كريم عمارة مدير شبكة المعلومات الرقمية ، والأستاذ أحمد عبد العزيز مدير عام الشئون الفنية للمجالس بالمجلس الأعلى للجامعات.