عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الدوري الإنجليزي.. ليفربول يواجه توتنهام بطموح الحفاظ على الصدارة».

وأفاد التقرير: «اختبار جديد يخوضه ليفربول من أجل تعزيز صدراته للدوري الإنجليزي عندما يلتقي مع مضيفه توتنهام في قمة مبارايات المرحلة السابعة عشر للبطولة، الريدز يتطلع إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين بالبطولة، وذلك رغم صعوبة المهمة التي تنتظره أمام توتنهام المتسلح بمؤازرة عاملي الأرض والجمهور».

وأضاف: «الليفر يرغب في تحقيق انتصاره الأول على توتنهام في لندن منذ نوفمبر 2022، بعدما تلقى الخسارة بهدف مقابل هدفين في أخر لقاء جمع بينهما هناك في سبتمبر 2023».

وتابع: «ويملك ليفربول في رصيده 36 نقطة، ولايزال يمتلك مباراة مؤجلة ضد مضيفه وجاره ايفرتون في ديربي ميرسيسايد».

وواصل: «وفي الجانب المقابل، يخوض توتنهام اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب تأهله المثير للدوري قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترلفة بعدما تغلب بأربعة أهداف مقابل 3 على ضيفه مانشستر يونايتد ليواصل حلمه نحو التتويج بلقب الأول منذ عام 2008».