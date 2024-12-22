الكرة النسائية| الأهلي 2006 يفوز على السكة الحديد ويواصل صدارة الدوري

حقق فريق الناشئات لكرة القدم مواليد 2006 بالنادي الأهلي، فوزًا عريضًا على نظيره فريق السكة الحديد، بنتيجة تسعة أهداف دون ‏رد، في المباراة التي ‏أقيمت بين الفريقين اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري‎.‎

وواصل الفريق انطلاقته القوية بالمسابقة، محققًا انتصاره السادس على التوالي، ليصل إلى النقطة ١٨ متصدرًا جدول ترتيب ‏الدوري، وذلك بعد الفوز على إنبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، وعلى الطيران بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى مركز ‏شباب الجزيرة بنتيجة 11-0، وعلى سنزو بسباعية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها على المطرية، مسجلًا 41 هدفا فيما تلقت شباكه ‏هدفًا واحدًا.‏

خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: وفاء ربيع، شهد حمدي، شهد صبري، مريم شريف، ريم عمرو، بسملة رضا، ماريل ‏عماد، كاميليا الديب، أميرة خالد، مريم جمال، جنى حسين.‏

وشاركت هاجر ماجد بدلًا من بسملة رضا، ونور وائل بدلًا من مريم شريف، وملك ماهر بدلًا من كاميليا الديب، وندى أنيس ‏بدلًا من شهد صبري، وسارة حسام بدلًا من ريم عمرو.‏

وجاءت أهداف الأهلي بتوقيع كاميليا الديب، والتي نجحت في تسجيل ثلاثة أهداف، وهدفين لكل من جنى حسين وهاجر ماجد، ‏وهدف لريم عمرو وماريل عماد.‏