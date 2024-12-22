الكرة النسائية| الأهلي 2006 يفوز على السكة الحديد ويواصل صدارة الدوري

حقق فريق الناشئات لكرة القدم مواليد 2006 بالنادي الأهلي، فوزًا عريضًا على نظيره فريق السكة الحديد، بنتيجة تسعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري.
وواصل الفريق انطلاقته القوية بالمسابقة، محققًا انتصاره السادس على التوالي، ليصل إلى النقطة ١٨ متصدرًا جدول ترتيب الدوري، وذلك بعد الفوز على إنبي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، وعلى الطيران بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلى مركز شباب الجزيرة بنتيجة 11-0، وعلى سنزو بسباعية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها على المطرية، مسجلًا 41 هدفا فيما تلقت شباكه هدفًا واحدًا.
خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: وفاء ربيع، شهد حمدي، شهد صبري، مريم شريف، ريم عمرو، بسملة رضا، ماريل عماد، كاميليا الديب، أميرة خالد، مريم جمال، جنى حسين.
وشاركت هاجر ماجد بدلًا من بسملة رضا، ونور وائل بدلًا من مريم شريف، وملك ماهر بدلًا من كاميليا الديب، وندى أنيس بدلًا من شهد صبري، وسارة حسام بدلًا من ريم عمرو.
وجاءت أهداف الأهلي بتوقيع كاميليا الديب، والتي نجحت في تسجيل ثلاثة أهداف، وهدفين لكل من جنى حسين وهاجر ماجد، وهدف لريم عمرو وماريل عماد.