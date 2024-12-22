ناشئات المقاولون 2006 يفزن على مركز شباب الجزيرة بخماسية نظيفة

حقق فريق ناشئات المقاولون العرب الكرة النسائية مواليد 2006 انتصارًا كبيرًا على فريق مركز شباب الجزيرة، حيث انتهت المباراة بفوز ساحق بنتيجة 5-0 في منافسات دوري الجمهورية.

افتتحت شمس شعبان التسجيل محققة هاتريك ، بينما أضافت شذي إسلام الهدف الثاني وسلمي سامح الهدف الثالث .

يترأس الجهاز الفني للفريق الكابتن يسري عبدالغني، بينما يتولى الكابتن مجدي مصطفى الإشراف على الكرة النسائية.

ويقود الفريق الكابتن إيمان أحمد عبدالغني كمدير فني، مع دعم من الكابتن ماريا عماد كمدرب، والكابتن محمد يحيى كمدرب لحراس المرمى، بالإضافة إلى الكابتن آية أيمن كإداري، والدكتورة ميران محمود القط كأخصائي إصابات ملاعب.



