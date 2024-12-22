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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماس كهربائي وراء حريق مطعم شهير بشارع فيصل

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، في واقعة نشوب حريق هائل داخل مطعم شهير أسفل العقار رقم 302 ناصية شارع عبيدة بن الجراح من شارع محمد حسن بشارع فيصل الرئيسي، أن ماسا كهربائيا باليافطة وراء نشوب الحريق ولا إصابات أو وفيات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل مطعم شهير أسفل العقار رقم 302 ناصية شارع عبيدة بن الجراح من شارع محمد حسن بشارع فيصل الرئيسي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف و5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وكشفت التحريات أن ماس باليافطة الخارجية سبب نشوب الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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