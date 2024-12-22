أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة سيدة ومساعدتها فى نقلها للمستشفى بالخليفة

فى لفتة إنسانية ، استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الى استغاثة مواطنة غير قادرة على الحركة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة من (إحدى المواطنات - مقيمة بدائرة قسم شرطة الخليفة) مريضة وغير قادرة على الحركة لنقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وتقدمت المذكورة بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.