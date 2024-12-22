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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع 3 أشخاص في حريق نشب داخل ملاكي بالبدرشين

أرشيفية
أرشيفية
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لقي 3 أشخاص مصرعهم في حريق نشب داخل سيارة ملاكي نتيجة اصطدامها بسكوتر بقرية العزيزية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بقرية العزيزية بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع 3 أشخاص جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين اصطدام السيارة بسكوتر مما تسبب في انقلابها واشتعال النيران بها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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