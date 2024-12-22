دوري أبطال أفريقيا.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد الجزائري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي يخوض به مواجهة ضيفه شباب بلوزداد الجزائري على استاد القاهرة الدولي في دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الأهلي عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لتصدر المجموعة في رحلة الدفاع عن اللقب القاري للموسم الثالث على التوالي.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مواجهة شباب بلوزداد بتشكيل مكون من

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم ووسام أبو علي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مواجهتين بينما يتصدر فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، ويحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مواجهتين.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري كبير لدعم الفريق في أول ظهور بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال التي أقيمت في قطر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا 2025 من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

قائمة الاهلى لمواجهة شباب بلوزداد

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها مساء الأحد باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس- مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل "كوكا" - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي ومحمود عبد المنعم "كهربا".

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد

عمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني ويوسف أيمن وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير وسمير محمد ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله وعلي معلول وكريم فؤاد.