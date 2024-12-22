ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تروسيكل من أعلى محور كمال عامر بالعجوزة ووفاة قائده

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي طالب مصرعه إثر سقوط تروسيكل من أعلي محور كمال عامر بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقي الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط تروسيكل من أعلي محور كمال بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلاب التروسيكل من أعلي المحور ووفاة قائده، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن التروسيكل النيابة العامة امن الجيزة بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة العجوزة محور كمال عامر مديرية امن الجيزة