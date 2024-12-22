سقوط تروسيكل من أعلى محور كمال عامر بالعجوزة ووفاة قائده

لقي طالب مصرعه إثر سقوط تروسيكل من أعلي محور كمال عامر بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقي الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط تروسيكل من أعلي محور كمال بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلاب التروسيكل من أعلي المحور ووفاة قائده، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.