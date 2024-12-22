زلزال جديد بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب فانواتو

ضرب زلزال بقوة 1ر6 درجة على مقياس ريختر، اليوم /الأحد/، فانواتو، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية التي تأتي بعد خمسة أيام من زلزال قوي ضرب البلاد، وأسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة العشرات الآخرين.



وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية- في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن الزلزال الجديد وقع على عمق 40 كيلومترا وعلى بعد حوالي 30 كيلومترا غرب العاصمة بورت فيلا، التي شهدت سلسلة من الهزات الارتدادية.

وأشارت القناة الإخبارية، إلى أنه لم يتم إصدار تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية الأخيرة.

وكان زلزال بقوة 4ر7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب دولة فانواتو- التي تقع جنوب المحيط الهادئ- يوم /الثلاثاء/ الماضي، وتسبب في حدوث أضرار مادية على نطاق واسع وسقوط عدد من الضحايا.