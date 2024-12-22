مصرع 4 أشخاص بسبب تحطم مروحية فى تركيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، إثر تحطم مروحية بمبنى مستشفى موجلا للتدريب والأبحاث في تركيا بعد إقلاعها نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

وكانت المروحية في طريقها إلى مدينة أنطاليا، لكن الضباب الكثيف الذي اجتاح المنطقة حال دون رؤية الطيار، مما أدى إلى اصطدام المروحية بمبنى المستشفى بعد إقلاعها، وفقًا للتقارير الواردة من وسائل الإعلام التركية.

وكانت المروحية قد تأخرت في الإقلاع يوم أمس بسبب الظروف الجوية السيئة، قبل أن تتمكن من التحليق صباح اليوم. وبعد وقوع الحادث، تم إرسال فرق الصحة والبحث والإنقاذ إلى مكان الحادث، حيث واصلوا العمل في محاولة لتقييم الوضع.

وأسفر الحادث، بحسب التقارير الأولية، عن مقتل 4 أشخاص، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل إضافية حول الحادث.