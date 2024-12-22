نساء يجذبن أنظار أفريقيا في الكرة

استطاعت الساحرة المستديرة في الفرق النسائية، أن تكتب سطورا جديدة من النور في تاريخها، فبالرغم من العديد من المشاكل والأزمات التي واجهتها إلا وأن الكرة النسائية تميزت وتركت بصمة واضحة جعلت جميع المهتمين بالكرة المصرية أن يلتفتوا إليها ليبدوأ في متابعتها، تارة يشيدون بها وتارة ينتقدونها حالها كحال كرة القدم للرجال .

حضور لافت لأسرة الكرة النسائية بمسار

الكرة النسائية كان لها حضور ضخم وتواجد ملحوظ في جوائز الأفضل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" من خلال نادي مسار الذي توالت نجاحاته خلال الفترة القادمة سواء في دوري أبطال أفريقيا أو الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية، فدخل نادي مسار بنصيب الأسد بـ 4 جوائز تنافس عليها في قائمة الاتحاد الأفريقي بعد الأداء المتميز الذي قدمه ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

فرغم تأهله للمرة الأولى، نجح في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخ الكرة النسائية المصرية.

ليترشح بعدها لـ 4 جوائز من الكاف وهي عن ترشيح نادي مسار للقب أفضل نادي للكرة النسائية في القارة الأفريقية عن عام 2024، وترشيح ثنائي مسار ساندرين نيونكورو وشادية نانكيا ضمن قائمة اللاعبات المرشحات للقب أفضل لاعبة داخل القارة، ترشيح حارسة مرمى مسار حبيبة صبري ضمن قائمة اللاعبات المرشحات للقب أفضل لاعبة شابة فى أفريقيا عن العام ذاته، وترشحت حبيبة صبري لجائزة أخرى هي جائزة أفضل حارسة مرمى في القارة، ورشح كاف مدرب مسار أحمد رمضان للقب أفضل مدرب لفريق كرة نسائية في أفريقيا.

لتنتهي الترشيحات، بوجود مدرب مسار عن جائزة أفضل مدرب وحارسة مرمى حبيبة صبري عن أفضل لاعبة صاعدة في القارة، ضمن القائمة النهائية.



مدرب مسار :الجائزة ترجع للفريق باكمله

وأكد الكابتن أحمد رمضان جاد، المدير الفني لفريق مسار، أنه فخور بترشيحه لجائزة أحسن مدرب في قارة أفريقيا 2024، ضمن جوائز الأفضل للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، لافتا إلى أن هذه الجائزة ليست نتاج عمله وحده بل نتاج لعمل جميع أفراد الجهاز الفني للفريق.

وأضاف المدير الفني للفريق، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الفريق في الفترة الحالية يسعى لاستكمال مبارياته في الدوري الجاري بكل قوة، مشيرا إلى أن الفريق خاض 8 مباريات حتى الآن ويتم تكثيف التدريبات للمواجهات المتبقية سواء المؤجلة أو الجولات القادمة، ونسعى للجوائز الجماعية للفريق.

وقال أحمد رمضان، إن الفريق لا يقلل من أي فريق خصم في أي مباراة، وأن أي مباراة صعبة تساعد الفريق في تحسين إمكانياته وخبرات جديدة تضاف له.

وعن الدوري، فقد برزت عدة أندية خلال الدوري الحالية، فبجانب مسار، لمع النادي الأهلي في الدوري الجارية بمباريات قوية، حيث استطاع أن يتغلب على جميع الفرق المنافسة في الدوري وخسارة مباراة واحدة فقط ليحتل الآن صدارة الدوري بـ30 نقطة جمعها من خلال 11 مباراة .

ليأتي بعده في المركز الثاني وادي دجلة بـ 25 نقطة جمعها في 10 مباريات، وزد في المركز الثالث بـ 25 نقطة جمعها في 11 مباراة، ليأتي بعدهم نادي مسار بفارق نقاط 24 نقطة جمعها من خلال 8 مباريات، وفي المركز الخامس البنك الأهلي بفارق 22 نقطة جمعها في 9 مباريات .

وأما عن نادي الزمالك فيأتي في المركز السادس بـ21 نقطة جمعها من 9 مباريات.