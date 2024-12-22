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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار خلسة داخل منزل بأطفيح

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 7 أشخاص المتهمين بالتنقيب خلسة عن الآثار داخل منزل بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد مختار رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام مالك منزل و6 آخرين بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل المتهم الأول بدائرة المركز.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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