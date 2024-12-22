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الأحد 22 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التشكيل المتوقع لـ ليفربول في قمته مع توتنهام اليوم

فريق ليفربول
فريق ليفربول
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تترقب جماهير الدوري الإنجليزي، مباراة من العيار الثقيل بين ليفربول وتوتنهام في الجولة الـ17 من البطولة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق النقاط الثلاث في مواجهة مليئة بالإثارة والندية.

ليفربول، بقيادة آرني سلوت، يأمل في الابتعاد بالصدارة من المتوقع أن يدخل ليفربول مباراته ضد توتنهام في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز بتشكيلة قوية، حيث يتطلع الفريق لتحقيق الفوز في هذه المواجهة المهمة.

التشكيلة المتوقعة لليفربول

حارس المرمى: أليسون

الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أندرو روبرتسون

الوسط: ريان جرافينبيرش، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستير

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز

يدخل ليفربول اللقاء وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 36 نقطه من 15 مواجهة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه تشيلسي 

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