رئيسة وزراء إيطاليا: لن نسمح لروسيا بتقويض أمننا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني،"لن نسمح لروسيا بتقويض أمننا".

وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" أن روسيا تشكل تهديدا واسع النطاق.

في سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إنَّ إمكانية تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة واردة، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في ذلك من جانب واشنطن، لافتًا إلى أنَّ روسيا لن تبني علاقاتها مع الدول الأخرى إلا على أساس مصالحها.

وأضاف "بوتين" أنَّه "يمكن فعل كل شيء إذا كانت هناك رغبة.. لم نفقد هذه الرغبة أبدا"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأوضح أنَّ روسيا مستعدة لمواجهة أي تحدٍّ والبحث عن حلول وسط، لكن ليس على حساب مصالحها.

وأشار إلى أنَّ المخاطر تتزايد بشأن احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة، لكن لا داعي لإثارة الذعر.

وفى وقت سابق، أكد "بوتين"، أنه مستعد للتحدث والاجتماع مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في أي وقت.

وأضاف "لا أعرف متى سنلتقي، لأنه لا يقول أي شيء عن هذا الأمر، ولم أتحدث معه على الإطلاق منذ أكثر من أربع سنوات، وأنا مستعد لذلك بالطبع، في أي وقت".