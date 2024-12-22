تسجيل 94 منتجا و 16 شركة و2 مصنع بهيئة سلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي

أفاد المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الـ 48 لعام 2024، الصادر اليوم عن الفترة من 14 – 20 ديسمبر، بأن الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة، سجلت 94 منتجا و 16 شركة و 2 مصنع ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 513 منتج جديد، و أصدرت 10 شهادات بيع حر.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، وكذا 8 زيارات تفتيش على مواقع مضارب الأرز .

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 35 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 26 شكوى وجاري فحص 9 شكاوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 517 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات ( الغربية، الدقهلية، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، المنيا، بور سعيد، الغردقة، بني سويف والعاشر من رمضان) ، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 52 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 1029 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 590 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 438 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات ( القليوبية، الاسكندرية، الشرقية، البحيرة، البحر الأحمر، الغربية، المنيا، الدقهلية، القاهرة والجيزة ) .

وتم تسجيل 10 مخازن ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 906 مخزنًا، واستيفاء 1 مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة إلى 388 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الدقهلية، بني سويف، الاسماعيلية، كفر الشيخ، الشرقية والغربية.



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 557 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن، بالإضافة إلى 64 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 27 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات، وقامت بتنفيذ حملات على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظة الاسماعيلية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 9 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، كما تم تسجيل 2 منشأة خلال الأسبوع الماضي.