ڤاليو تتعاون مع دهانات جي ال سي لتوفير مزايا حصرية لعملائها عبر برنامج المكافآت

أعلنت اليوم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع دهانات جي ال سي (GLC) ، الرائدة في صناعة الدهانات في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتوفير مزايا حصرية للعملاء عبر برنامج المكافآت.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء برنامج جي ال سي اكسبريس من استبدال نقاط المكافآت باستخدامFlip ،كارت الهدايا الاكثر انتشاراً في مصر، مما سيمنح العملاء تجربة تسوق مميزة تتسم بالمرونة والسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم ڤاليو بتوفير باقة من الحلول الحصرية لمجموعة من موزعي شركة جي ال سي لتعزيز معاملاتهم المالية.

كما ستتيح هذه الشراكة لعملاء برنامج المكافآت من جي ال سي إمكانية التسوق بكارت هدايا Flipالإلكترونية من مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع شركة ڤاليو والاستفادة بمزايا وعروض حصرية مصممة خصيصًا لهم.

وفي هذا السياق، أعرب معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات بشركة ڤاليو، عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة جي ال سي للدهانات لتمكين العملاء من استبدال نقاط المكافآت بكارت هدايا Flipالإلكترونية ، مما سيتيح لهم العديد من خيارات الاسترداد والاستمتاع بمزيد من الراحة والمرونة أثناء استخدام النقاط.

ومن جانبه، أضاف محمد عابد، مدير المبيعات في شركة جي ال سي للدهانات، أن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ڤاليو يتماشى مع هدف الشركة الرئيسي المعني بزيادة القيمة المضافة لعملاء برنامج جي ال سي اكسبريس، مشيرًا إلى أهمية هذه الاتفاقية في تنمية المزايا المقدمة للعملاء عبر البرنامج ومنحهم المزيد من المرونة من خلال توفير العديد من الخيارات المتنوعة لاسترداد نقاط المكافآت.

كما أشار عابد إلى أن هذه الاتفاقية ستتيح للعملاء إمكانية استبدال نقاط المكافآت بكارت هدايا Flipالإلكترونية من ڤاليو، لتزويدهم بآفاق جديدة من الراحة والرفاهية، وهو ما يتفق مع رؤية كلا الأطراف لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز تجربتهم المالية.

جدير بالذكر أن شركة ڤاليو هي منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في مصر منذ إنشائها أواخر عام 2017، وتقوم بتوفير باقة من الحلول الابتكارية لتحسين جودة حياة العملاء وتعزيز الشمول المالي. ونظرًا لالتزامها الراسخ بمواصلة الابتكار، نجحت الشركة في توفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية بما في ذلك حلول وخدمات الاستثمار والاسترداد النقدي، والادخار من خلال خمس قطاعات متميّزة هي (U، بيزنس، أكيد، Flip، Invest).

