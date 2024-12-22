أمير الكويت ورئيس وزراء الهند يبحثان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

بحث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مع رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، والوفد الرسمي المرافق، أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما ناقش الجانبان - خلال لقاء عُقد بقصر بيان اليوم /الأحد/؛ بمناسبة الزيارة الرسمية لرئيس وزراء الهند للكويت - العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية الهند، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وقلّد أمير الكويت، رئيس وزراء جمهورية الهند (قلادة مبارك الكبير)؛ تقديرا وامتنانا من الشعب الكويتي له، وتعزيزا وتقوية للعلاقات الطيبة بين جمهورية الهند ودولة الكويت.

حضر اللقاء رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وكبار المسؤولين بالكويت.