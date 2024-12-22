طبيبة تكشف علامة غير متوقعة لأمراض القلب والأوعية الدموية

كشفت الدكتورة ألكسندرا غيرشيفسكايا أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة كما يمكن أن تشير الخشخشة والضوضاء والطنين في الأذن من أعراض الإصابة بأمراض مختلفة بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية وكما أن هذه العلامات تؤدى إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم و تصلب الشرايين واضطرابات في الدورة الدموية وفقا لما نشرته مجلة Gazeta.Ru.

يسمع الشخص في حالة حفيف الأذن أصواتا مختلفة بما فيها الصفير وقد تكون هذه الأعراض وقتية وطبيعية تظهر مثلا أثناء حركة الرأس المفاجئة أو تغير وضعية الجسم أو عند المضغ أو البلع.

وتقول إذا كانت هذه الأصوات دائمة ومصحوبة بأعراض أخرى تثير القلق فيجب استشارة الطبيب المختص لتشخيص سبب حفيف الأذن والذي يحدث تحت تأثيرعوامل مختلفة سواء العمليات الفسيولوجية أو التأثيرات الخارجية من بينها مشكلات الأنف والأذن والحنجرة التهاب الأذن الوسطى والتهاب الأذن الوسطى الحاد والبوق بعد الغوص أو السفر الجوي فقدان السمع الحسي العصبي بالإضافة إلى طنين الأذن يكون مصحوبا بفقدان السمع الصدمة الصوتية بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تظهر الضوضاء في الأذن بسبب عوامل نفسية.

حيث أن التوتر والقلق ومتلازمة التعب المزمن يمكن أن تسبب العوامل الميكانيكية مثل هذه الأحاسيس أيضا وجود سدادات شمعية أو أجسام غريبة تدخل قناة الأذن الشعر بعد قص الشعر والإرهاق وشرب القهوة والكحول والنيكوتين و هذه المواد تؤثر على الدورة الدموية والجهاز العصبي ويمكن أن تسبب طنين الأذن.