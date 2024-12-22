سلامة الغذاء: 2382 إذن تصدير لحاصلات زراعية والموالح تتصدر القائمة خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 48 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 14 – 20 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 99 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والرقابة الصناعية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 51 زيارة، وأصدرت الإدارة 2382 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1257 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5950 رسالة بنحو 210 ألف طن لعدد 1666 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 616 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت الطماطم قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بواقع 9 آلاف طن، تليها البطاطا الحلوة بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 63 صنف بنحو 43 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 50 ألف طن، تليها التمور والفراولة بواقع 9 آلاف طن لكل منها، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 37 صنف بنحو 70 ألف طن.



ومثلت السودان والسعودية وروسيا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 157 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1440 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1250 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 740 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1785 رسالة بنحو 316 ألف طن لعدد 810 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 255 صنف من قمح، فول الصويا، زيوت متنوعة وعدس، من 87 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أمريكا، بلغاريا وماليزيا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 555 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 300 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 282 رسالة.



وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 55 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر ، الأقصر، الاسكندرية وأسوان .

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 16 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، القليوبية الدقهلية والغربية.