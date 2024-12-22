رئيس "مياه سوهاج" يتفقد محطات أخميم للتأكد من جودة الخدمة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه نيدة السطحية التى تبلغ طاقتها التصميمية 68 الف متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه الاحايوة شرق التى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكلثانية ومحطة مياه الاحايوة النقالى التى تبلغ طاقتها التصميمية 2400 متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه الظهير الصحراوى التى تبلغ طاقتها التصميمية 2400 متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحى الرى رقم 2 التى تبلغ طاقتها التصميمية 400 لتر لكل ثانية.

جاءت الزياردة للتأكد من الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى هذا بالاضافة الى جاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات وضمان تشغيل كافة المعدات بالمحطة وخاصة مولد الديزل للتعامل الفورى مع اى طوارى.

الجدير بالذكر انه رافق رئيس مياه سوهاج خلال تلك الجولة المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الادارة لشئون التشغيل والصيانة والمهندس علاء عبد المقصود رئيس منطقة وسط لمياه الشرب والمهندس فكرى حماد رئيس منطقة وسط للصرف الصحى والمهندس سامح احمد رئيس فرع مياه اخميم والمهندس محمد عبد المنعم رئيس فرع صرف صحى اخميم.

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