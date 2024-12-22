تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأحد- أول جلسات الأسبوع.

هبوط مؤشر البورصة الرئيسي

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 30,490.89 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.19%، مسجلًا 13,395.09 نقطة، وكذا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.01%، ليصل إلى مستوى 37,568.31 نقطة.

صعود بعض المؤشرات الآخري

بينما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.66%، وصولًا إلى 8,465.81 نقطة، كما أرتفع أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.54%، ليصل إلى مستوى 11,594.74 نقطة.

وارتفع أيضًا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.34%، وصولًا إلى مستوى 3,144.71 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.46%، وصولًا إلى 6,777.19 نقطة.