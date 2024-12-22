سويلم يتابع مشروعات الري والحماية من السيول لتعزيز الاقتصاد والأمن الغذائي

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا، اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها فى مجال توفير مياه الرى لمشروعات الاستصلاح الزراعى الكبرى ، ومشرعات الحماية من أخطار السيول .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية جنوب الوادى ، موجها بإستمرار التنسيق المشترك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لنهو كافة الأعمال المطلوبة طبقا للبرامج الزمنية المقررة .

وأكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة الموقف التنفيذى لكافة المشروعات التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لما لهذه المشروعات من أهمية كبيرة فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ودعم الأمن الغذائي .

كما استعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية من أخطار السيول المنفذة بمحافظة جنوب سيناء ، ومنها موقف اعمال الحماية المقترحة على وادى وتير بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء ، موجها بإجراء الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها لحماية الطرق والبينة التحتية بمدينة نويبع .

وصرح الدكتور سويلم أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات ، حيث تم إنشاء أكثر من ١٦٠٠ منشأ للحماية بمختلف المحافظات المعرضة لأخطار السيول ، وهو ما يعكس الإهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لهذا الملف الهام خاصة فى ظل ما تواجهه مصر من تغيرات مناخية تؤثر سلبا على قطاع المياه ، وبما يحقق الحماية للمواطنين والبنية التحتية من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار .