"الطرق والنقل" بالإسماعيلية: حلول عاجلة لأزمة المياه الجوفية بمدخل نفق جمال عبدالناصر

أكدت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، تنفيذ عدد من الحلول العاجلة لمشكلة المياه الجوفية لمدخل نفق جمال عبد الناصر بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاستجابة لشكاوى المواطنين وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة المياه الجوفية بمدخل نفق جمال عبد الناصر من جهة شارع السلطان حسين بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية.

وأشار المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إلى أن نفق جمال عبد الناصر والطريق يعمل بكامل طاقته واتساعه، وقد صدَّق محافظ الإسماعيلية على وضع حلول دائمة لمشكلة المياه الجوفية في النفق وجاري التجهيز لتنفيذها في الفترة القادمة.

وأضاف: "الأعمال تم تنفيذها بناءً على توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاستجابة لشكاوى المواطنين ورصد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بوجود رشح للمياه الجوفية بمدخل النفق مما يعوق حركة المرور، وأدى إلى وجود حفر وتصدعات بالأسفلت".

وتابع: تقوم المديرية خلال الأيام القادمة برصف الجزء الذي تم علاجه؛ انتظارًا للحلول الدائمة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة اللاحقة.