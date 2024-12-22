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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبري مسطرد بشبرا الخيمة

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري مسطرد بشبرا الخيمة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري مسطرد ووجود عدد من المصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى كوبرى مسطرد اتجاه مدينة السلام، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم ورفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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