مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحصد جائزة عالمية من كوريا الجنوبية

حصد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي هذا العام الجائزة العالمية الكبرى المقدمة من إدارة مهرجان ‏K - theater award والجائزة بعنوان "الجائزة العالمية لأفضل مهرجان دولي علي مستوي العالم لهذا العام 2024" للمساهمة المتميزة في مجتمع المسرح الدولي.

تلك الجائزة مقدمة من وزارة الثقافة بكوريا الجنوبية وبترشيح من الجمعية الكورية للمسرح بكوريا الجنوبية حيث تلقت إدارة المهرجان خطاباً رسمياً بالترشح لتلك الجائزة الكبري عقب انتهاء الدورة التاسعة للمهرجان التي حملت اسم الراحل جلال الشرقاوي والتي عقدت في الفترة من 15-20 نوفمبر 2024 بمدينة السلام شرم الشيخ.

وقال الدكتور جون ونج سون رئيس الجمعية الكورية للمسرح في خطابه المرسل للمخرج والفنان مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان، إنه لمن دواعي سروري أن أهنئك على حصولكم على جائزة المسرح الكوري المرموقة لمساهماتك المتميزة في مجتمع المسرح الدولي. إن اختيارك كمتلقي للجائزة العالمية الكبرى لأفضل مهرجان دولي علي مستوي العالم لهذا العام 2024 لجائزة المساهمة الخارجية في الدورة الثانية والستين لجوائز المسرح الكوري هو شهادة على إنجازاتك المهمة.

وأضاف: وبصفتك مؤسسا ومنظمًا ورئيساً لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، فقد لعبت دورًا محوريًا في تعزيز التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية وجمهورية مصر العربية، مؤكدا أن دعمك وتفانيك في الترويج للمسرح الكوري على المسرح العالمي أمر يستحق الثناء حقًا، فهذه الجائزة هي تقدير مستحق لقيادتك الاستثنائية وجهودك الدؤوبة، فإن مجتمع المسرح الكوري محظوظ بوجود شريك مخلص مثلك، نتطلع إلى مواصلة تعاوننا والبناء على شراكتنا الناجحة.



وصرحت الدكتورة انجي البستاوي مدير عام المهرجان، بأن تلك الجائزة تكليل لكل الجهود التي بذلت منا جميعاً ومن كامل فريق العمل علي مدار العشر سنوات السابقة والتي تؤكد المكانة التي أصبح عليها المهرجان عالمياً.

وصرح الغرباوي، بأن هذه الجائزة فخر لجمهورية مصر العربية ولكل العرب وأتقدم بخالص الشكر لوزير الثقافة المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لدعمها اللا محدود للمهرجان في دورته التاسعة مما ساعدنا كثيرا في حصد تلك الجائزة وأتوجه بإهداء هذه الجائزة العالمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الملهم لنا جميعاً حيث أننا أول مهرجان مصري وعربي يحصل علي هذه الجائزة العالمية في التاريخ وان حصولنا علي تلك الجائزة في الدورة ٦٢ لهو فخر وشرف عظيم لنا كمصريين وكعرب.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيم في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي والتي كانت دورته تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ،ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .