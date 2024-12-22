اليوم.. بدء صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين بالدولة

الأحد 22/ديسمبر/2024 - 10:40 ص

تبدأ وزارة المالية في صرف صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 الحالي للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، اليوم الأحد 22 ديسمبر، بدلًا من يوم 24 كالمعتاد، بعد تبكيرها ويستمر الصرف لمدة 5 أيام.

وتهيب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وأتاحت الوزارة العديد من الأماكن التي يمكن للمواطنين العاملين في الدولة صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 من خلالها، ويمكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 من خلال الأماكن التالية: ماكينات الصراف الآلي ATM، وفروع البنوك المختلفة، والبريد المصري.



