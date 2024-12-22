تربية بني سويف تشارك في البرنامج التدريبي "لإعداد المقررات الدراسية"

شاركت كلية التربية بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور أسامة محمود قرني عميد الكلية، في البرنامج التدريبي "لإعداد المقررات الدراسية" بالقاهرة، ضمن منتدى مبادرة تميز الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID .

جاء ذلك بحضور الدكتور عيد محمد عبد العزيز الاستاذ المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس والدكتورة هديل حسين فرج الاستاذ المساعد بقسم الصحة النفسية ونائب مدير وحدة الجودة والاعتماد بالكلية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن البرنامج التدريبي "إعداد المقررات الدراسية " قد تناول عدد من الموضوعات منها التعليم متعدد التخصصات وبيني التخصصات ، وتصميم المقررات المتعددة والبينية التخصصات لإعداد المعلمين، والممارسات التربوية في المقررات الدراسيه متعددة التخصصات وبينية التخصصات، وكيفية صياغة وتحديد مخرجات التعلم الذكية للطلاب، والتصميم العكسي فى تطوير المقررات الدراسية المتعددة والبينية، مع التركيز على خصائص نواتج التعلم ومكونات منهج المقرر الدراسي وتوصيف المقرر الدراسي والخطة الدراسية.

وأضاف الدكتور أسامة قرني، أن الورش والدورات تناولت أيضا كيفية تطبيق معايير التدريس الفعال وفقاً لكل من النظريات السلوكية للتعلم، ونظرية التعلم المعرفي، ونظرية معالجة المعلومات فضلاً عن كيفية استخدام التدريس المتوازى (أو التدريس المشترك) Teaching collaboration، والتدريس البديل.

وفى نهاية الورش تم توضيح طرق تقييم المقررات متعددة وبينية التخصصات، والتقييم التكوينى Formative Assessment، والتقييم الواقعي Authentic Assessment وغيرها . بالإضافة إلى سياسات وإجراءات المقرر وكيفية موائمة التقييم مع مخرجات التعلم ومحتوي المقرر الدراسي، وأهمية تطابقها مع نواتج التعلم والأنشطة التعليمية.