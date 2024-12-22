تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

اختتمت فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، أمس السبت والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية في الفترة من ١٦ ديسمبر حتى ٢١ ديسمبر .

وبدأ حفل الختام بالسلام الوطني، ثم كلمة رئيس المهرجان وحيد صبحي، والذي أكد علي دعم وزارة الثقافة للمهرجان، كما شكر نقابة المهن السينمائية و مؤسسة بيت الفيلم و المنظمين علي مجهوداتهم.

وأضاف صبحي أن هناك تحديات جديدة واجهها المهرجان، ولكن بإرادة القائمين عليه تم تجاوزها، وأن الدورة السابعة ستكون أكبر وأكثر في المشاركة .

واكد مدير مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير احمد النبوي، أن هذه الدورة بكل نجحاتها هي نتاج سنة كاملة من الجهد المبذول .

وتابع النبوي، أن إدارة المهرجان كانت في غاية السعادة من التنوع الكبير في الأفلام التي تم عرضها خلال الدورة السادسة.



وخلال كلمة المدير التنفيذي للمهرجان تامر بجاتو، أعرب عن سعادته بنجاح الدورة السادسة للمهرجان، وبالصناع والمشاركين خلال الدورة، ووجه الشكر لكل القائمين على التنظيم، وأكد أن الأفلام المشاركه جميعاً تستحق جوائز، وكل ذلك يصب في صالح الصناعة.



أقيم أمس حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، وتم تقديم الجوائز الخاصة بمسابقات الأفلام المشاركة.