بايدن يعرب عن تضامنه مع ألمانيا بعد هجوم على سوق عيد الميلاد في ماجديبورج

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعازيه العميقة للشعب الألماني عقب الهجوم المأساوي الذي وقع في سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج بألمانيا، والذي أسفر عن وقوع ضحايا قبل أيام من احتفالات موسم الأعياد.



ووصف بايدن - في بيان صدر عن البيت الأبيض اليوم /الأحد/ - الحادث بأنه "عمل شنيع ومظلم"، مؤكدًا أنه لا ينبغي لأي مجتمع أو عائلة أن تعاني مثل هذه الأحداث المؤلمة.

وأشار إلى أن فريقه على اتصال وثيق بالمسؤولين الألمان، مؤكدا استعداد الولايات المتحدة لتقديم جميع الموارد والمساعدات اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائها ضد الإرهاب العنيف، معربًا عن تعاطفه مع أسر الضحايا والمصابين في الأيام المقبلة.