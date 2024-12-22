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الأحد 22 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس مائل للبرودة نهارا وأمطار خفيفة على بعض المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية و معتدل علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر  علي اغلب الانحاء وشديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد اليوم الأحد ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة علي مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء. 

ومن المتوقع سقوط أمطار  خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى علي فترات متقطعة. 

درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 20 للعظمي والصغرى 7 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمي والصغري 11 درجة.

الارصاد حالة الطقس درجات الحرارة