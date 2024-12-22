الثلاثاء.. منتدى المستقبل يناقش المجموعة القصصية بطاقة حي بن يقظان

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 24 ديسمبر 2024، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "بطاقة حي بن يقظان" للقاص أسامة ريان، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

وقد صدرت مجموعة "بطاقةحي بن يقظان" عن سلسلة "أصوات أدبية" بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتعد "حي بن يقظان" المجموعة القصصية السادسة للكاتب أسامة ريان بعد مجموعاته القصصية (تانجو)، و(الأساتوك)، و(ان تكون بلا بهية)، و(ذلك المكان الآخر)، و(بجعات ابن حزم).

وقد حاز أسامة ريان من قبل جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في العام 2016 ، عن مجموعته القصصية ( ذلك المكان الآخر).