تصدير 30 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 975 شاحنة و 80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 466 شاحنة و 74 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40500 طن بضائع، 509 شاحنة و 6 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الأحد، لاستقبال السفينتين Alcudia Express و EGE - M بينما تغادر السفينة MAYA علي متنها 30000 طن فوسفات تصدير الي الهند ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت اربع سفن وهي الحرية1 ، دليلة ، امل ودليلة.

كما تم تداول 3500 طن بضائع و 405 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا ، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1610 راكب بموانيها.

