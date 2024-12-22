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الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 30 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 975 شاحنة و 80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 466 شاحنة و 74 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40500 طن بضائع، 509 شاحنة و 6 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الأحد، لاستقبال السفينتين Alcudia Express و EGE - M بينما تغادر السفينة MAYA علي متنها 30000 طن فوسفات تصدير الي الهند ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت اربع سفن وهي  الحرية1 ، دليلة ، امل ودليلة.

كما تم تداول 3500 طن بضائع و 405 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا ، آور وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1610 راكب بموانيها.
 

إكسبريس استقبل إجمالي السفن الحرية بضائع عامة ومتنوعة حركة الواردات حركة الصادرات