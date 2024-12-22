أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 774 ألفا و100 جندي منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 774 ألفا و100 جندي، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1820 جنديا ما بين قتيلا وجريح.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و609 دبابة و19 ألفا و870 مركبة مدرعة و21 ألفا و284 من النظم المدفعية و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1030 من أنظمة الدفاع الجوي و2947 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و662 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و31 ألفا و972 من المركبات وخزانات الوقود و20 ألفا و735 طائرة بدون طيار".